Клинцевич ответил американскому профессору на заявление о возможном конфликте с Россией

Москва, 12 августа. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил американскому профессору на его слова о возможном конфликте с Россией.

Речь идет о заявлении профессора-исследователя американского Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже в Ньюпорте Лайла Голдстина. Ученый выразил тревогу из-за подавляющего превосходства российских военно-морских сил над ВМФ США в акватории Черного моря. Голдстин утверждает, что в случае конфликта американский флот в этом регионе не выдержит и нескольких часов. Он отметил также, что спровоцировать столкновение может любая случайность.

Критикуя это заявление, Клинцевич отметил, что в нем присутствует и разумное зерно.

«Малейшая случайность или неосторожность — и пожар можно не затушить. Но дело не только в минах. Кораблям США и НАТО у границ России вообще нечего делать», — отметил сенатор.

Клинцевич также раскрыл цели, которые преследовал автор заявления. По его мнению, американский профессор борется за увеличение бюджета обороны. Для этого он и пугает соотечественников гипотетическим военным столкновением с Россией.

«Нужно только убедить американских налогоплательщиков, что подобная трата их денег отвечает жизненным интересам США. Для этого автор прибегает к давно испытанному приему — запугиванию», — пояснил парламентарий.

Ранее Газета.ru сообщала, что в акваторию Черного моря вошел американский эсминец.

По информации RT, Соединенные Штаты рассматривают возможность увеличения контингента в этом регионе.