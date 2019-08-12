«Пышущей здоровьем» Соболь показали, как выглядит голодающий человек

Москва, 12 августа. Снятая с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь, объявившая с середины июля голодовку, никак внешне не изменилась. Telegram-канал «Выпускайте Кракена» показал, как действительно выглядит голодающий человек.

Авторы канала обратили внимание, что несмотря на отсутствие еды, сторонница Навального визуально «пышет здоровьем», кроме того на ее лице сохранились щечки.

«Люба, где ты была?» «Голодала в «ЦСП» «Странно. Ты не похудела и пахнешь борщом»,— написали админы Telegram-канала «Выпускайте Кракена».

Чтобы показать, как действительно выглядит человек, отказавшийся от пищи, они опубликовали на своем канале фотографию одного из пользователей социальных сетей. Мужчина 45 дней не принимал пищу и похудел до 45-50 килограмм, хотя раньше весил 74 килограмма. На фотографиях он больше похож на скелет, сообщает Nation News.

Россияне предположили, что сторонница Алексея Навального всех обманывает, поскольку ей хватает здоровья вести эфиры многочасовые эфиры на YouTube, а также устраивать истерики на заседании Московского избирательного комитета. Пользователи социальных сетей подозревают Соболь в тайном поедании шоколадных батончиков и борщей. Бывший юрист штаба Навального Виталий Серуканов назвал ее «голодовку» политической профанацией.

Ранее журналист Александр Невзоров заявил, что «голодовка» пойдет Соболь на пользу, поскольку у нее «многовато щек». Он назвал ее решение «совершенно правильным».

«Кстати говоря, совершенно правильно. Потому что там действительно многовато щек, и с этим надо было что-то делать», — заявил Невзоров.

Напомним, Любовь Соболь не допустили до выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей. Оказалось, что многие граждане, «поставившие» подписи за Соболь, давно находятся на кладбищах Москвы и Подмосковья. Также правоохранители обнаружили в столице офис по «рисовке» поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Сторонница Навального не постеснялась принести поддельные подписные листы в избирательную комиссию, после чего их комиссия отказала ей в регистрации.