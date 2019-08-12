«Спартак» уверенно обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу

Грозный, 12 августа. Московский «Спартак» нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче пятого тура чемпионата России по футболу — 3:1.

В составе команды Олега Кононова дублем отличился Бакаев. Еще один мяч на счету звездного новобранца «красно-белых» Андреа Шюрле.

Под занавес поединка хозяевам удалось сократить разрыв в счете благодаря голу Мбенге. Несколько минут спустя сенегалец был удален с поля.

Победа в Грозном позволила «Спартаку» подняться на шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. В активе «народной команды» 8 очков. «Ахмат» занимает десятое место с шестью зачетными пунктами в копилке.

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