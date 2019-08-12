Американская стюардесса напилась в самолете и уснула

Вашингтон, 12 августа. Стюардесса американской авиакомпании Air Wisconsin напилась прямо на борту лайнера, выполнявшего рейс Чикаго — Саут-Бенд. Об инциденте сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, Джулианна Марч находилась в нетрезвом состоянии с самого начала полета. Она не обратила никакого внимания на пассажиров, поднявшихся на борт. Затем женщина сделала несколько объявлений, смысл которых распознать не удалось и рухнула в кресло. Позже стюардесса уснула.

По прибытию к пункту назначения ее ожидал патруль полиции. Марч расплакалась. Она подумала, что лайнер так и остался в Чикаго. В Air Wisconsin уже сообщили об увольнении совей сотрудницы.

В компании утверждают, что Марч находилась на испытательном сроке, передает газета «Известия».

Ранее Газета.ru сообщала об инциденте на борту самолета, следовавшего из Москвы в Бангкок. Один из пассажиров посчитал, что на борту чересчур жарко. Он попытался покинуть воздушное судно на лету. Дебошира связали. Как выяснилось, пассажир является психологом по профессии. В этот день он несколько перебрал с алкоголем.

Сенатор Франц Клинцевич высказал мнение, что нарушители порядка в самолетах должны нести полную материальную ответственность за свои противоправные действия. Он подчеркнул особую общественную опасность подобных выходок.

«Считаю, что в ряде случаев дебошир должен отвечать всем своим имуществом, — в случае особо злостного хулиганства, приведшего к крайне опасной ситуации на борту самолета, ущербу авиакомпании в особо крупном размере, а также в случае рецидива», — полагает Клинцевич.

Также RT сообщала о вынужденной посадке самолета из-за дебошира в Сочи.