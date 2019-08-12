Стариков высоко оценил новые методы правоохранителей в борьбе с дебоширами в Москве

Москва, 12 августа. Правоохранители стали применять против дебоширов новые формы законного воздействия, которые помогают предотвращать массовые беспорядки. Писатель и публицист Николай Стариков высоко оценил эти методы силовиков.

По его словам, была выработана система, при которой провокаторы не желают устраивать беспорядки. Стариков рассказал, что судебные приставы ходят по квартирам должников, кроме того, используются другие законные методы, что делает неуютным нахождение граждан среди буйной толпы с пониманием последствий нарушения закона.

«Это правильная тенденция, так всегда поступают на Западе. И это, в том числе, удерживает людей от каких-либо беспорядков», — подчеркнул Стариков.

По его словам, люди должны соотносить свои действия с потенциальными последствиями нарушения закона.

«Отправиться в тюрьму, отправиться в армию или отправиться на 15 суток мести улицы для того, чтобы Любовь Соболь продолжала несколько лет голодать, я думаю, таких дураков очень мало, если они вообще существуют», — заявил публицист.

Стариков в беседе с «ПолитРоссией» напомнил, что прошедший согласованный митинг в Москве прошел достаточно тихо, поскольку все попытки провокаций жестко пресекала полиция. Он подчеркнул, что силовики стали жестче поступать с нарушителями закона, что сказалось на поведении митингующих.

Напомним, в субботу 10 августа столице состоялся санкционированный митинг-концерт. Мероприятие прошло на проспекте Сахарова, полиция не мешала митингующим, а лишь следила за порядком. На мероприятии выступили рэперы Оксимирон, Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK, блогеры Данила Поперечный, Эльдар Джарахов.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров высказал мнение, что москвичи восприняли митинг как очередной летний фестиваль, на концерт собрались люди совершенно разных политических взглядов, а также далекие от политики граждане. Большинство молодежи пришло послушать любимых исполнителей, подчеркнул Федоров.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что политическая акция превратилась в модное событие, поскольку на ней выступали известные исполнители, группы и блогеры. Он подчеркнул в беседе с порталом Life, что участники мероприятия пришли послушать любимых музыкантов, и митинг превратился в концерт.

Напомним, акция проводилась в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых сняли с выборов из-за массовых фальсификаций. В частности, Любовь Соболь уличили использовании подписей «мертвых людей». Ранее в Москве нашли офис, сотрудники которого «рисовали» подписи в пользу сторонницы Навального.