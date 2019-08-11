САА отразила атаку боевиков, 23 военных погибли

Дамаск, 11 августа. Военнослужащие САА погибли при отражении атаки боевиков в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Всего 10 и 11 августа погибли 23 сирийских военнослужащих, семь — получили ранения. Боевики атаковали населенный пункт Икко, в направлении Сукайк-Ачан 10 августа, 11 августа — направление Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда. Сообщается, что боевики понесли тяжелые потери.

Ранее системы ПВО базы «Хмеймим» отразили атаку беспилотников боевиков. Эта не первая попытка нападений на авиабазу.

Отметим, 11 августа САА выбила боевиков из города Аль-Хубейта, который является «воротами» в Идлиб.