Совфед РФ потребует объяснения у послов иностранных государств из-за вмешательства в выборы

Москва, 11 августа. Комиссия Совфеда РФ по защите государственного суверенитета планирует пригласить на заседание в сентябре послов тех стран, чьи действия можно расценивать как вмешательство в выборы, заявила член комиссии Людмила Бокова.

«На целом ряде посольских сайтов размещались сообщения с подробным описанием маршрутов предстоящих митингов, прошедших в Москве», — сказала сенатор.

По ее словам, непонятно являлись ли эти слова предостережением гражданам или призывом к беспорядкам. Она подчеркнула, что эти сообщения можно расценивать как вмешательства в избирательный процесс в России.

«Мы хотели бы обсудить эту ситуацию с послами этих стран, в частности США», — заявила Бокова.

Напомним, посольство США опубликовало подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва доведет до руководства США и Германии информацию о вмешательстве послов этих стран во внутренние дела России из-за информирования о маршруте несогласованных митингов в Москве.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Всего до участия в них были допущены 233 человека. В регистрации было отказано кандидатам с массовой фальсификацией подписей. Так, у Любови Соболь в подписных листах 15% поддельных подписей, в которых за кандидата расписались даже «мертвые души».

Кроме того, правоохранители обнаружили в одной из московских квартир офис по подделке подписей. Задержанный «рисовальщик» заявил, что подделывал «автографы» избирателей за сторонницу Навального.