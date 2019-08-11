Активисты борются с рекламой запрещенных веществ с помощью котов. ФАН-ТВ

11 августа в Петербурге прошла очередная акция «Коты против». Команда активистов с одноименным названием помогают коммунальным службам города бороться с рекламой запрещенных веществ на фасадах зданий. Они закрашивают неугодные надписи розовым котиком с подписью «Коты против».

Организаторы акции решили привлечь людей вместе бороться против вредной рекламы. Для посетителей, кроме мастер-класса по нанесению трафаретов, приготовили различные интерактивные станции с заданиями. Например, «выбить дурь» из мешков, или «убить дилера», стреляя из рогатки по воздушным шарикам. Во время всего мероприятия граффитист нарисовал на стене огромного розового кота — символа проекта.

Проект с котами появился весной этого года, когда три друга решили обратить внимание на проблему в городе.

«Для нас главное не заполонить город котами, а чтобы коммунальщики лучше работали», — поделился куратор проекта «Коты против» Федор Радух.

За несколько месяцев активистам удалось закрасить более 4 000 рекламных объявлений.