Метатель бутылок в полицию признал свое участие в массовых беспорядках 27 июля

Москва, 11 августа. Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал свою вину в участии в массовых беспорядках на митинге в Москве 27 июля. Об этом сообщил адвокат Костенюка Константин Кузьмин.

Молодой человек стал одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в связи с массовыми беспорядками в Москве 27 юля. Вина волонтера подтверждается, в частности, видеоматериалами. На записях видно, как Костенюк мечет бутылки в правоохранителей.

По словам его защитника, в настоящее проводятся необходимые следственные действия.

«Вину признает», — цитирует ТАСС.

Костенюк стал первым фигурантом дела, который признался в содеянном.

В Москве прошло несколько митингов в поддержку «независимых кандидатов». Из-за массовой подделки подписей их не допустили к выборам в столичную Думу. Следует отметить, что многие подделанные подписи и вовсе были выполнены от лица умерших людей. Также была установлена квартира, где подделывались подписи в пользу юриста так называемого ФБК Любови СОболь.

Хотя решение избирательной комиссии было законным и обоснованным, «оппозиционеры» взялись за организацию незаконных сборищ. Акции сопровождались массовыми провокациями и нарушениями общественного порядка.

10 августа в Москве состоялся митинг, санкционированный властями столицы. Однако и на этот раз его участники преступили закон. Об этом писала RT.