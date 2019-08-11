Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Российские системы ПВО сбили шесть беспилотников боевиков около базы «Хмеймим»

94
0 Оставить комментарий

Российские системы ПВО сбили шесть беспилотников боевиков около базы «Хмеймим»

Дамаск, 11 августа. Российские комплексы ПВО сбили шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками в направлении авиабазы РФ «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что беспилотники следовали к аэродрому с северо-западного направления. Штатные зенитные огневые средства все шесть беспилотников террористов были ликвидированы на безопасных дистанциях. 

База «Хмеймим» не понесла никакого ущерба и продолжает работать в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось об атаке боевиков на авиабазу РФ «Хмеймим» в Сирии. 

8 августа об аналогичной попытке боевиков атаковать базу «Хмеймим» сообщала RT cо ссылкой на министерство обороны России. Военная инфраструктура РФ также не пострадала.

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров