Российские системы ПВО сбили шесть беспилотников боевиков около базы «Хмеймим»

Дамаск, 11 августа. Российские комплексы ПВО сбили шесть маневрирующих беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками в направлении авиабазы РФ «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что беспилотники следовали к аэродрому с северо-западного направления. Штатные зенитные огневые средства все шесть беспилотников террористов были ликвидированы на безопасных дистанциях.

База «Хмеймим» не понесла никакого ущерба и продолжает работать в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось об атаке боевиков на авиабазу РФ «Хмеймим» в Сирии.

8 августа об аналогичной попытке боевиков атаковать базу «Хмеймим» сообщала RT cо ссылкой на министерство обороны России. Военная инфраструктура РФ также не пострадала.