Москва, 11 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку плану киевских властей по восстановлению украинской власти в ДНР и ЛНР. Соответствующий пост дипломат опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова предположила, что Киев привлечет к спецоперации «непилотируемых полицейских-беспилотников». По ее мнению, в ситуации с Донбассом украинские власти определили сомнительные приоритеты.

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры», — пишет представитель МИД РФ.

Захарова также указала на необходимость взять под контроль ситуацию непосредственно в Киеве, прежде чем активизировать свои усилия в Донбассе.

«Управлять органами власти, добиться исполнения поручений центра хотя бы на ближних местах, продемонстрировать уважение к закону и его исполнение в столице, а потом сразу и за ДНР/ЛНР браться», — цитирует газета «Известия».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Жители Донбасса не признали новые киевские власти, пришедшие в результате государственного переворота, провозгласили Донецкую и Луганскую Народные Республики. Киев ответил карательной операцией, получившей название АТО (антитеррористическая операция – прим. ФАН). В 2018 году карательная акция была переименована в ООС (операция объединенных сил).

Ранее Захарова выразила благодарность украинским диспетчерам, позволившим российскому самолету войти в воздушное пространство страны. «Отличная новость! Спасибо!», — приводит ее слова Газета.ru.