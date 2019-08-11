Западная журналистка уличила активистов в «работе по отмашке» на митинге-концерте в Москве

Канадская журналистка Ева Бартлетт после прошедшего в Москве концерта-митинга 10 августа поделилась впечатлениями на своей странице в Facebook. Она удивилась апатичности митингующих и отметила лояльность полиции по отношению к хулиганам и провокаторам.

Западная журналистка, удостоенная в 2017 году международной награды за интернациональную репортажную деятельность, в своей публикации отметила, что лично присутствовала на многочисленных акциях протеста в США, Израиле, секторе Газа, в Венесуэле и других государствах. К ее удивлению, митинг-концерт в Москве 10 августа, собравший по данным МВД около 20 тысяч человек, был не похож ни на одну акцию протеста. Канадскую журналистку удивила апатичность, которая наблюдалась у присутствующих. Митингующие фактически все время молчали, лишь изредка прибегая к недолгому скандированию. У Бартлетт возникло ощущение, будто активисты ждут чьей-то команды или отмашки выполнять функции, ради которых и должны были прийти на акцию оппозиции.

Митингующие выглядели так, будто сердцем и душой они далеко от проспекта Сахарова, что не должно наблюдаться у людей, пришедших на митинг в рамках отстаивания политических намерений. Журналистка отметила, что митинг прошел при малом количестве задержаний. Люди понимали, что без вызывающего поведения и незаконных действий никто их задерживать не станет, сообщила Бартлетт.

Титулованный корреспондент также была удивлена, что многие присутствующие абсолютно не понимали, на какой акции находятся. Некоторые и вовсе не знали имен организаторов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Это говорит о том, что людей попросту одурачили, пришла к выводу канадка, прочитав интервью участников оппозиционной акции. Неудивительно, что некоторые изначально рассчитывали всего лишь заработать в выходной день. Один из митингующих рассказал о плате, которую организаторы назначают участникам за подобные митинги. Активистам платят, чтобы они попросту стояли на площади с выданной заранее табличкой.

В заключение Бартлетт высказала мнение о действиях полиции. Западная журналистка сообщила, что неоднократно становилась свидетелем реальной полицейской жестокости, а не того, что во время немногочисленных задержаний демонстрировали сотрудники полиции в Москве. Во Франции, Канаде, США полицейские действуют намного жестче российских коллег. В Газе полицейские и вовсе не утруждают себя использованием патронов со слезоточивым газом, прибегая сразу к боевым, причем стреляя не по ногам. Российская полиция показала верх вежливости и тактичности.

Напомним, на столичный митинг-концерт на проспекте Сахарова 10 августа пришло по официальным данным около 20 тысяч человек. После завершения выступлений популярных рэперов и блогеров львиная доля митингующих разошлась по домам, поскольку изначально пришла на бесплатный концерт. Особо рьяные активисты, примерно 2-3 тысячи человек, после концерта решили устроить погромы в центре Москвы, разбивая стекла автомобилям и поджигая дымовые шашки.

Стоит также отметить, что на митинге присутствовало большое количество цыган, трансвеститов, бездомных, пьяниц и различных асоциальных личностей. Доля москвичей на митинге составляла всего треть, ведь оппозиция позаботилась о создании массовки за счет приезжих из регионов, доставляя их на концерт-митинг на автобусах.