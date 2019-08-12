Сирия, 12 августа. САА продвигается в Хаме и Идлибе. Группа боевиков ИГ1* совершила нападение с восточного берега реки Евфрат в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удары по опорным пунктам радикалов на юге провинции Идлиб и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Идлибе и в Хаме, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение террористов ИГИЛ1 с восточного берега реки Евфрат, в Латакии совершили попытку продвинуться в районы контроля боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танков САА в районе поселка Сукайк в Идлибе, потеряла как минимум двух полевых командиров на северо-западе Хамы в ходе продвижения подразделений сирийской армии.

Курды: провели рейд с арестами в поселка Аш-Шаафа и ввели запрет на пользование мотоциклами на территории провинции Дейр-эз-Зор, потеряли пять человек при нападении неизвестных боевиков в Хасаке и в Ракке.

ВС Турции: обстреливают на севере провинции Алеппо поселки, где укрываются курдские радикалы SDF.

«Фатах аль-Мубин»: нанесла удар по огневым позициям САА у города Аль-Касабия.

Международная коалиция: совершила несколько вылетов над Дейр-эз-Зором, направила конвой военной техники для курдов в приграничную с Турцией зону в Ракке.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на курдские патрули в Хасаке и Ракке.

Провинция Латакия

В районе города Кабана боевики повредили залпом из противотанковой установки бульдозер сирийской армии, которым военнослужащие разрушали укрепления радикалов, о чем сообщило оппозиционное новостное агентство Step News Agency. Информация пока нуждается в подтверждении.

Боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что якобы сумели отразить попытку САА продвинуться в Курдских горах, передает новостной портал Jisr TV. Кроме того, вертолеты ВВС Сирии сбросили снаряды на огневые точки и опорные пункты радикалов около холмов у Кабаны, как сообщил новостной Twitter-канал Syria Watan News.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии продолжили наносить ответные удары по укреплениям боевиков-исламистов, которые укрываются в районе центра сельскохозяйственных исследований ИКАРДА, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

Курдское информагентство ANHA сообщило, что отряды турецкой армии, расположенные в районе Шара, обстреляли днем поселок Шеварга. Вечером турки также нанесли удар по поселкам Маликия и Мараназ. Десятки снарядов попали в жилые дома. Как передал местный источник в сети Twitter (@XXVII27), пока данных о потерях в рядах курдских радикалов не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самолеты международной коалиции совершили разведывательные полеты над городом Аш-Шаафа, сообщил Twitter-канал Rojava Network.

Днем новостное агентство Euphrates Post сообщило, что SDF ввели запрет на пользование мотоциклами до конца праздника Курбан-байрам на подконтрольных им территориях, чтобы избежать терактов во время общих молитв и у мечетей.

Источник также сообщил, что вечером 10 августа в результате обстрела со стороны контрольно-пропускного пункта, охраняемого курдскими бойцами SDF в Аш-Шаафе, скончался мальчик Абдула Раззак Абдулла ан-Наваф и несколько мирных жителей были ранены. Как уточняет источник в сети Twitter (@zamanalwsl), боевики открыли огонь по водителю мотоцикла, который отказался остановиться для проверки документов. Но в результате обстрела пострадали люди в автомобиле, который был припаркован рядом с КПП. Позднее сообщалось о напряженности между курдскими бойцами и местным арабским населением. Произошло несколько столкновений между жителями и бойцами SDF. После этого курды провели рейд с арестами среди молодых мужчин поселка. Старейшины племен призывают «Демократические силы» освободить задержанных.

Согласно данным источника из сети Facebook (@Ilmaniun), позиции САА и союзных сил у поселка Аль-Мезра были атакованы боевиками «Исламского государства». Нападение было отбито, но несколько бойцов из числа проправительственных подразделений получили ранения. Подчеркнем, что нападение произошло на востоке провинции — вблизи территорий, оккупированных радикалами SDF и международной коалицией во главе с США. И именно из районов курдско-американской оккупации террористы ИГ, ушедшие в подполье, нередко совершают нападения. Также неоднократно поступали данные, что в ходе так называемой антитеррористической операции США и SDF члены ИГИЛ переходили в курдские группировки. Теперь «бывшие» террористы, фактически находящиеся под покровительством Штатов, время от времени предпринимают попытки атак на западный берег Евфрата, занимаемый военными САА и их союзниками.

Провинция Идлиб

Утром Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Аль-Хубейт после ожесточенного боя с джихадистами, как сообщил новостной портал Al Masdar. САА удалось ликвидировать большое количество боевиков «Джейш аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВВС Сирии ударили по укрытиям джихадистов в предместьях поселков Кафр-Айн, Мадая, Ум-Зейтун и у города Хан-Шейхун как передал портал Step News Agency. Следующая серия боевых вылетов была совершена в районы поселков Накир, Маар-Зита и в окрестности деревни Аль-Амирия. ВКС РФ совершили боевой вылет на юг провинции, где нанесли точечные авиаудары по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хиш.

Порядка 470 террористов и тяжелая военная техника были направлены главарями боевиков в провинцию, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Днем «Тахрир аш-Шам» атаковала позиции САА у поселка Сукайк с применением «джихад-мобиля», которым управлял смертник. Военный источник Al Masdar сообщил, что автомобиль смертника удалось остановить до того, как он доехал до позиций САА. После радикалы обстреляли позиции армии из противотанковых ракетных установок. В результате обстрела, как заявляет оппозиционное новостное агентство Step News Agency, был подбит танк правительственных сил, также якобы пострадал экипаж. Оперативный штаб радикалов «Фатах аль-Мубин» нанес ракетные удары по позициям САА на линии фронта у городов Аль-Касабия и Ат-Тамания, о чем также сообщил источник. Сирийская армия в ответ ударила по точкам запуска ракетных снарядов. Вечером САА заняла восточные фермы у Ат-Тамании.

Провинция Ракка

Согласно данным агентства Euphrates Post, в городе Ат-Табка вчера вечером был убит сотрудник так называемой «военной полиции» SDF – «Асайиш». Вечером неизвестный на улице бросил под ноги патрулирующего территорию курдского бойца ручную гранату. Помимо него пострадало еще несколько мирных жителей, находившихся поблизости, среди них одна девушка. В нападении подозревают боевиков «Исламского государства».

Провинция Хама

Боевики из операционного состава «Фатах аль-Мубин» утром выпустили заявление, якобы ими был подбит ракетным снарядом танк САА у поселка Аль-Атшан, как передало агентство Step News Agency. Радикалы также обстреляли из систем ведения залпового огня «Град» военный аэропорт Хамы, на территории которого приземлилось порядка двадцати снарядов. Значительного ущерба авиабаза не получила и продолжила работу в штатном режиме.

Вертолеты ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям боевиков «Джейш аль-Изза» на подступах к городу Кафр-Зета, о чем также сообщает этот источник.

Новостной портал SANA передал, что сирийские военнослужащие в освобожденном поселке Абу-Райда изъяли большое количество оставленных боевиками боеприпасов, которые находились в сети разветвленных туннелей, которые были вырыты под поселком и в его окрестностях исламистами. Также САА захватила инструменты и буровые машины джихадистов.

По информации источника в Twitter (@Ibra_Joudeh), в результате боев на северо-западе провинции сирийской армии удалось ликвидировать двух иностранных боевиков, которые являлись полевыми командирами альянса «Тахрир аш-Шам». Также на севере провинции был убит боевик под псевдонимом «Абу Мусаба аль-Тунис», который приехал из Туниса, чтобы примкнуть к альянсу.

Провинция Хасака

Утром стало известно о подрыве автомобиля SDF в деревне Хумма на севере провинции недалеко от границы с Турцией. По данным источника в сети Twitter Hüseyin Bozan, в автомобиле находились четыре курдских бойца, все они скончались на месте в результате мощного взрыва. В установке взрывного устройства в автомобиль подозревают террористов из числа так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства».

Два грузовика с амуницией и военной техникой от международной коалиции прибыли на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) в городе Рас-аль-Айн, как сообщил источник в сети Twitter Radio Al Kul.

1 Организация запрещена на территории РФ.