Оззи Осборн оказался генетическим мутантом

Вашингтон, 11 августа. Ученые из США изучили ДНК рок-музыканта Оззи Осборна и обнаружили генетическую мутацию. По мнению исследователей, именно это позволило Осборну много лет без особых последствий употреблять наркотики и алкоголь, пишет The New York Post.

Осборн получил приглашение от ученых пройти исследования девять лет назад. Специалисты полагали, что рокер нес лучайно сумел дожить до преклонных лет, несмотря на свои пристрастия к наркотических веществам и спиртному.

Мутация, которые ученые нашли у рок-исполнителя, увеличивает защитные силы организма. Это позволяет ему стать невосприимчивым ко всевозможным стимуляторам, говорят ученые из медицинской школы при Университете Индианы.

Американские специалисты утверждают, что вариации генов влияют на сексуальность, основные эмоции и даже политические взгляды людей. Варианты измененного гена имеются, например, у сладкоежек или «кофеманов», а увеличение той или иной зоны мозга на 70% говорит о предпочтениях в политике.

Результаты исследования ученых будут опубликованы в книге, которая готовится к выходу в издательстве National Geographic. В ней будут описаны генных изменения, найденные у 70-летнего Осборна.

Жена Осборна Шэрон заявила: «Я всегда говорила, что в конце света останутся тараканы, Оззи и Кит Ричардс (гитарист Rolling Stones, который также известен нездоровым образом жизни).

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн перенес даты гастролей по Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы на фоне пневмонии. Певец упал в своем доме в Лос-Анджелесе.