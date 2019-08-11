ПВО базы «Хмеймим» в Сирии отражают атаку беспилотников

Дамаск, 11 августа. Системы ПВО базы «Хмеймим» отражают атаку, поедположительно, беспилотников боевиков, передает гостелевидение Сирии.

Атака в небе над базой произошла 11 августа. Как сообщает РИА Новости, БПЛА запущены боевиками террористических группировок. Это не первая попытка нападений на авиабиазу.

По данным Минобороны России, 5 августа боевики выпустили три снаряда из РСЗО, огонь велся, предположительно, из района на границе провинций Латакия и Идлиб.

Снаряды не достигли цели и упали в районе населенного пункта Руайсэд Афиф, пострадали четыре сирийца. 8 августа боевики выпустили еще четыре снаряда в сторону аэродрома. Они упали в километре от «Хмеймим».

Ранее сообщалось, что 11 августа сирийская армия выбила боевиков из города Аль-Хубейта, который является «воротами» в Идлиб.