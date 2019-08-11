Матвейчев назвал Соболь и Ко экстремистским крылом оппозиции

Москва, 11 августа. Профессор НИУ ВШЭ, политконсультант Олег Матвейчев условно разделил участников митинга-концерта в Москве 10 августа на три группы.

К первой он отнес экстремистов, ко второй — либералов старой закалки, выступающих за законное проведение митингов. И молодежь, которая пришла ради концерта рэперов.

«Есть два крыла в оппозиции. Есть крыло экстремистское, которое стремится все превратить в конфликт, — это Соболь, Навальный и прочие», — отметил Матвейчев, его цитирует «Слово и Дело».

Эксперт отметил, что Навальному выборы не нужны, из-за его проблем с законом он не имеет права избираться. Поэтому он использует любой повод, чтобы устроить беспорядки.

Матвейчев считает, что так называемых «навальнистов», которые провоцируют конфликты, всего до 2 тысяч человек. Остальные люди просто пришли послушать музыку.

На бесплатный концерт пришло бы гораздо больше людей, добавил политолог, но многим не понравилась повестка оппозиции. Напомним, что 10 августа состоялся согласованный властями митинг-концерт в поддержку незарегистрированных на выборы в МГД кандидатов.

Мосгоризбирком отказал им в регистрации из-за многочисленных нарушений, связанных с поддельными подписными листами. К примеру, у Любови Соболь нашли подпольный цех по подделке подписей. Юриста ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.