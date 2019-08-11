Сирия, 11 августа. Армия Турции обстреливает поселки в Алеппо. В Идлибе САА продолжает продвижение. В Хаме сирийская армия изымает брошенные боеприпасы и бронетехнику радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят с воздуха удары по опорным пунктам радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются в Идлибе, в Хаме изымают боеприпасы, брошенные радикалами при отступлении.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в районе поселка Сукайк в Идлибе.

Курды: провели рейд с арестами в поселке Аш-Шаафа и ввели запрет на пользование мотоциклами на территории провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: обстреливают на севере провинции поселки, где укрываются курдские радикалы SDF.

Провинция Алеппо

Артиллерийские подразделения турецкой армии продолжают обстрел позиций курдских боевиков в районе Шерава в кантоне Африн. А также они атаковали укрытия курдов у деревень Маликия и Мараназ неподалеку от города Тель-Рифат на севере провинции. Как сообщает местный источник в сети Twitter @XXVII27, пока данных о потерях среди курдских радикалов не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, SDF ввели запрет на пользование мотоциклами на период до конца праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) на всех подконтрольных им территориях провинции. Данная мера безопасности была принята, чтобы избежать терактов во время общих молитв и у мечетей, так как мотоциклы являются излюбленным видом транспортом боевиков «Исламского государства»1 для минирования.

В поселке Аш-Шаафа отмечается напряженность между курдскими бойцами и местным арабским населением, после того как по вине бойцов SDF у контрольно-пропускного пункта был застрелен ребенок. Как сообщает портал Halab Today TV, произошло несколько столкновений между жителями и бойцами SDF. После этого курды провели рейд с арестами среди молодых мужчин поселка. Старейшины племен призывают главарей курдов освободить задержанных.

Провинция Идлиб

Радикалы альянса «Тахрир аш-Шам» не оставляют попыток заново занять поселок Сукайк на юге провинции, откуда их выбили подразделения сирийской армии и спецназа «Силы Тигра» сутки назад. Кроме того, боевики объявили об уничтожении второго танка САА в этом районе в результате попадания ракетного снаряда, как передало оппозиционное информагентство Masar Press Net.

Сирийская армия продолжается продвижение к следующему населенному пункту на юге Идлиба, а также к городу Мурек, где находится турецкий наблюдательный пункт, вблизи которого располагаются стратегические укрытия радикалов «Джейш аль-Изза». Источник в сети Twitter сообщил, что САА занимает восточные фермы у города Ат-Тамания после тяжелых боев с джихадистами. Если военным удастся взять город, то они откроют путь к соседнему Хан-Шейхуну.

Источник также сообщил, что военные самолеты ВКС РФ продолжили проведение операции в южных регионах провинции и нанесли удары по укреплениям джихадистов у поселков Хазарин, Ум-Джамал и Маар-Зита.

Провинция Хама

Военные источники новостного портала SANA сообщили, что в ходе атак САА боевики зачастую убегали, бросая оружие и военную технику. Сирийские военнослужащие захватили большое количество оставленных боеприпасов, которые находились в сети разветвленных туннелей, используемых боевиками для быстрого передвижения. Также САА изъяла инструменты и буровые машины джихадистов. Как отмечает источник, некоторые из них были американского производства или были вывезены из Турции.

Несколько жителей деревни Хурата в районе горных склонов высоты Шахшабу на западе провинции получили ранения в результате взрыва снарядов, оставшихся после джихадистов, как сообщает информагентство Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.