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Versace извинился перед Китаем за футболки с географической ошибкой

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Versace извинился перед Китаем за футболки с географической ошибкой

Рим, 11 августа. Итальянский модный дом Versace принес извинения за продажу футболок, на которых административные районы Китая Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, пишет China Daily.

Географическая ошибка на футболках и толстовках вызвала большой скандал. В Versace заявили, что 24 июля изъяли их оборота всю одежду с ошибкой и уничтожили.

В компании назвали произошедшее «оплошностью». 

«Мы любим Китай и решительно уважаем его территориальный и национальный суверенитет», — отмечается в заявлении.

По данным СМИ, из-за скандала от сотрудничества с итальянским брендом отказалась известная китайская актриса Ян Ми. Она расторгла контракт.

Компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче, производит одежду, парфюмерию, часы, аксессуары. В 1997 году управление компанией перешло к Донателле Версаче.

Это не первый случай, когда Китай откровенно недоволен западным модным домом. В ноябре 2018 года Dolce&Gabbana опубликовала ролик с китайской моделью, которая ест пиццу палочками.

Компанию обвинили в расизме, это заставило владельцев модного дома принести извинения на китайском языке.

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