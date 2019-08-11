Британцы высмеяли самое уродливое кольцо для помолвки

Лондон, 11 августа. Британцы раскритиковали необычное кольцо для помолвки, фото которого появилось в закрытой группе Facebook, пишет Daily Mail.

В центре кольца находятся три зеленых камня, которые окружены бриллиантами. Причем все три камня можно рассмотреть только сбоку или сверху. Ободок выполнен в виде буквы V и инкрустирован мелкими синими камешками.

Пользователь, опубликовавший фото, предложил участникам группы обсудить подарок. Одна из подписчиц отметила, что «кольцо отвратительно со всех сторон».

Другие удивились, как можно было покупать такое уродливое кольцо.

«Я бы приняла его, только если бы мне свернули шею», — отметила другая пользовательница.

Еще одна англичанка предположила, что кольцо «перевернули наизнанку». Неудачное украшение сравнили с пинцетом и электрошокером.

Британцы считают, что сочетание темносиних и зеленых камней не самое удачное. От этого у его владелицы «глаза заболят».

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