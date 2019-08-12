Сирия, 12 августа. Боец SDF**** убил двух членов своего же отряда в Ат-Табке к западу от Ракки. В результате стрельбы курдов на востоке провинции Дейр-эз-Зор погиб ребенок. ССА** потеряла семь своих боевиков в ходе рейдов YPG в Африне на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись неожиданному нападению неизвестных боевиков на юге провинции Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла семь своих боевиков в ходе рейдов YPG в Африне на северо-западе Алеппо.

Курды: лишились двоих бойцов SDF, убитых членом их же отряда, в Ат-Табке; открыли беспорядочную стрельбу в городе Аль-Бусейра, из-за чего погиб ребенок.

Провинция Алеппо

Так называемые «Силы освобождения Африна», сформированные из курдских Отрядов народной самообороны (YPG), сообщили через подконтрольный Twitter-канал (@afrinactivists) об итогах последних вылазок на территорию турецкой оккупации в кантоне Африн к северо-западу от Алеппо. По их сведениям, в ходе последних рейдов ими было убито как минимум семь боевиков из состава Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок, союзных Анкаре. Напомним, турки и подконтрольные им бандформирования заняли Африн в ходе операции «Оливковая ветвь» весной 2018 года, выбив оттуда курдов.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Furat Post, радикалы Сирийских демократических сил (SDF) открыли огонь в жилых районах города Аль-Бусейра, находящегося к югу от Дейр-эз-Зора на восточном побережье реки Евфрат. В результате беспорядочной стрельбы погиб один ребенок. Как утверждают сами курды, они продолжают операции, направленные на уничтожение подпольных ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые в большом количестве присутствуют в зоне оккупации США и SDF на северо-востоке САР. Тем не менее в результате действий «Демократических сил» зачастую страдают местные жители. Так, накануне сообщалось о гибели ребенка из-за стрельбы бойцов SDF на КПП в городе Аш-Шаафа.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили внезапное нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Аль-Матайя, находящегося на юге провинции Даръа вблизи границы с Иорданией. В результате, как утверждает оппозиционный Twitter-ресурс On the Ground News, был убит один правительственный военнослужащий. В последнее время на юге САР участились атаки «спящих ячеек» террористов. Местные наблюдатели связывают это с деятельностью США, направленной на достижение новой волны дестабилизации в арабской республике. Напомним, ранее поступали сведения, что американцы вывезли часть подконтрольных бандгрупп из района Ат-Танфа на свою базу в Иордании для подготовки к специальным операциям, предположительно — против правительственных сил в Сирии.

Провинция Ракка

Радикал из состава курдских Отрядов народной самообороны (YPG) застрелил двоих бойцов из собственной же бандгруппы в городе Ат-Табка к западу от Ракки, передает турецкий источник в сети Twitter (@huseyinbozan). Подчеркивается, что нападавший член YPG находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомним, курды и их американские кураторы занимают большую часть провинции Ракка вместе с ее административным центром. Нередко в результате преступных действий и произвола курдских радикалов страдают также местные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.