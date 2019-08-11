Травмировавшего ребенка при крещении в Гатчине священника отстранили от проведения таинств

Гатчина, 11 августа. Священник Мариенбургского покровского храма отец Фотий Нечепоренко в Гатчинском районе Ленинградской области травмировал годовалого ребенка во время крещения. В гатчинской епархии сообщили, что его временно отстранили от проведения богослужений и таинств.

Опубликованное видео вызвало массу негодования у пользователей Сети. На кадрах видно, как отец Фотий грубо окунает ребенка в воду. Священник не реагирует на крики присутствующих и отказывается отдать ребенка матери.

«Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее», — рассказал секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов в комментарии телеканалу «360».

По словам Глазунова, на данный момент приняты временные меры, окончательное решение будет приниматься после выяснения всех обстоятельств инцидента. Мать ребенка уже обратилась в полицию с заявлением. Ребенок получил ссадины и ушибы из-за жесткого обращения, сообщает «Газета.ру».

В администрации Гатчинского района сообщили, что руководство администрации поставлено в известность, в настоящий момент выясняются подробности инцидента. В епархии отметили, что монах был рукоположен 20 лет назад.

Ранее скандал разгорелся из-за слов священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума. Позже, объясняя свое заявление, Смирнов сказал, что слабость ума женщин «не в том, что они глупее». По его словам, женский ум «создан для другого». Слова Смирнова вызвали возмущение у общественности, в том числе о несогласии со словами священника заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.