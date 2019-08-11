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Вайкуле в Одессе показала зажигательный тверк с группой Kazka

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Вайкуле в Одессе показала зажигательный тверк с группой Kazka

Киев, 11 августа. Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле показала видео зажигательного тверка в месте с участницами украинской группы Kazka.

Ролик появился на странице артистки в Instagram. Группа Kazka и Лайма Вайкуле находятся в Одессе на фестивале «Рандеву». В фестивале приняли участие музыканты из Грузии, Украины, Молдавии и России.

Известная украинская группа Kazka исполнила хит «Плакала».

«Плакали с Kazka, а теперь танцуем под Каменских», — написала звезда.

Поклонники позитивно оценили танцы Лаймы. Они попросили ее почаще приезжать на Украину. Один из пользователей назвал ее «нестареющей, молодой и задорной». Фанатам понравилось, как артистка двигается на сцене.

Они также отметили ее стильный бежевый брючный костюм. Поклонники восхищаются ее умением красиво одеваться и ставят Лайму в пример остальным звездам шоу-бизнеса.

Лайма Вайкуле родилась в Латвии в 1954 году, она стала известна благодаря хитам «Легкой джазовой походкой», «Ах Вернисаж», «Я вышла на Пикадилли». Певица часто приезжает на фестивали в Юрмалу.

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