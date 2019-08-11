Американские СМИ восхитились российским бомбардировщиком ПАК ДА

Вашингтон, 11 августа. Журналист амерканского издания The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный бомбардировщик российского производства ПАК ДА.

Западные СМИ отмечают, что бомбардировщик создан на основе современных решений. Эпископос подчеркнул, что российский Су-57 относится к пятому поколению самолетов, а ПАК ДА станет представителем «шестого поколения».

Журналист восхитился стелс-характеристиками самолета, системой пилотирования и боевыми возможностями. Но больше поразило The National Interest, что ПАК ДА очень близок к поступлению на вооружение.

«Первый прототип ожидается в 2021–2022 годах, пробный полет запланирован на 2025–2026 годы», — пишет NI.

Бомбардировщик получил ракеты дальностью до 7 тысяч километров. Инженеры хотят сделать ракеты таким образом, чтобы они смогли выбирать цели во время полета и «уклоняться» от радаров.

По данным издания, Ту-160 и Ту-22М3 останутся в ВКС РФ, но получат новое вооружение. Новые самолеты оставят на случай «ядерного конфликта».

Ранее сообщалось, что западные СМИ восхитились новейшим вертолетом России для нужд Арктики. Над северными модификациями Ми-26 и Ми-38 работали конструкторы института Жуковского.