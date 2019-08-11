В сентябре в украинские школы и ПТУ пойдут только «здоровые и вакцинированные» ученики

Министерство здравоохранения Украины инициировало программу прохождения школьниками и учащимися профтехучилищ медицинского осмотра, в ходе которого каждый юный украинец, претендующий на место за партой, должен получить прививки сразу от десяти заболеваний, включая корь, краснуху и столбняк. В том случае, если хотя бы одна из этих процедур выполнена не будет, права на образование ребенок будет лишен. Как утверждают независимые эксперты, таким образом, через две недели в классы и аудитории не смогут явиться более пятидесяти тысяч украинских детей и подростков. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Решение украинского Минздрава поставило в тупик многих специалистов. По некоторым данным, в поликлиниках и амбулаториях, по меньшей мере, 12 из 23 областей Украины нет достаточного количества вакцины и сыворотки от таких болезней, как дифтерия, гепатит В, туберкулез и паротит. В целом ряде регионов медики уже обратились за помощью к благотворительным организациям и волонтерам с просьбой на собственные деньги приобрести необходимые средства, однако особого эффекта этот призыв не имел.

«Лично мне один из спонсоров заявил, что он лучше купит медикаменты для солдат ВСУ, чем будет помогать нам «делать школьникам уколы», — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН заведующая отделением одного из центров скорой помощи в Киевской области Людмила Тоцкая (фамилия изменена. – Ред.). – Наш персонал, который в буквальном смысле этого слова получает «копеечную» зарплату, тоже не может пополнять запасы той же дорогостоящей сыворотки из своего кармана. Если государство не в состоянии обеспечить детей необходимыми препаратами, нечего принимать глупые решения и издавать такие же предписания...»





Это мнение разделяют и родители учеников.

«Сейчас за лекарствами от коклюша необходимо ехать либо в Россию, либо в Белоруссию, — сетует отец будущего первоклассника Анатолий С. — Я физически не успею за столь короткий срок съездить в любую из соседних стран, привезти эти самые лекарства и сделать своему ребенку прививку. Получается, мой сын не будет присутствовать на празднике Первого звонка 1 сентября?»

На этот вопрос профильное украинское ведомство дает стереотипный ответ.

«Никто не имеет права ставить собственные интересы выше интересов общественных, — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. — Вакцины, предусмотренные Календарем прививок, можно бесплатно получить по рецепту и даже рекомендации своего семейного врача, а также педиатра и терапевта по месту прописки».

Но вот ведь в чем дело: на данный момент около миллиона украинских семей проживают не по адресу официальной регистрации, а около трех миллионов украинцев так и не составили соответствующие договоры с семейными врачами.

«Соответственно, их дети попросту не могут получить обещанные бесплатные прививки даже в случае наличия в той или иной поликлинике необходимых медикаментов, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей европейский наблюдатель Александр Митц. — Выходит, что в сентябре в школы и средне-специальные учебные заведения пойдут только «здоровые и вакцинированные» дети. Все остальные будут ждать своей очереди на санкционированный государством укол».

В этой связи Министерство образования Украины попыталось «сгладить острые углы». По некоторым данным, структура рассматривает возможность создания в школах и ПТУ страны дополнительных вакансий для медработников. Если эта идея увенчается успехом, нужные прививки школьники смогут получить непосредственно по месту учебы.

«Мы работаем над этим вопросом, поскольку нельзя допустить прерывания учебного процесса», — отмечено, в частности, в пояснительной записке ведомства для Кабинета министров страны.

Впрочем, и здесь дело явно не обойдется без определенных проблем: согласно официальной информации, на расширение штата тех же медработников в учебных заведениях у Киева нет денег.