ФАН разъясняет: «Дождь», «МБХ» и «Эхо Москвы» заступились за вдохновителя беспорядков

Главе штаба Ивана Жданова Борису Золотаревскому вменяют организацию незаконного митинга за призыв пойти к администрации президента после концерта в Москве на проспекте Сахарова. Во время выступления на согласованном митинге-концерте 10 августа Золотаревский призвал участников мероприятия «прогуляться» до администрации президента РФ. После речи Золотаревского задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении провокатора составили административный протокол.

Казалось бы, какие могут быть нарекания к действиям правоохранителей: Золотаревский со сцены призвал организованной толпой устроить шествие по заранее несогласованному маршруту, что создает опасность жизни москвичей и является нарушением законодательства. Однако за Золотаревского тут же впряглись либеральные издания: телеканал «Дождь», «Эхо Москвы» и «МБХ».

Либеральные СМИ как одно подчеркивают, что Золотаревского задержали за призыв «прогуляться». Подобранные главой штаба Жданова слова выглядят для обывателя невинно: что же может быть плохого в «прогулке» по центру Москвы. На это усердно и обращают внимание «Дождь», «МБХ» и «Эхо Москвы». Все они пишут о том, что оппозиционер был задержан после выступления на санкционированной акции, и что он не делал ничего незаконного – просто предложил протестующим «мирно прогуляться» до здания администрации президента РФ.

Важно отметить, что 10 августа был согласован митинг на проспекте Сахарова и только там. То, что либеральные СМИ называют «мирной прогулкой», с точки зрения закона называется шествием или маршем – маршрут такого общественного мероприятия также должен быть согласован с властями. Таким образом, эта акция считается незаконной – призыв к участию и непосредственно участие в ней является нарушением законодательства.

Следовательно, Бориса Золотаревского абсолютно обоснованно задержали за организацию незаконного митинга в соответствии со статьей 20.2, ч. 2 КоАП. Однако оппозиционные издания намеренно используют термин «мирная прогулка», пытаясь внушить читателю мысль, что Золотаревский был необоснованно задержан, тем самым создав ему образ «политического заключенного».

Более того, как мы писали ранее, эта «мирная прогулка» завершилась массовыми беспорядками. Двинувшаяся в сторону «Китай-города» по призыву Золотаревского толпа стала устраивать беспорядки, громить автомобили, мешать движению транспорта и забрасывать москвичей дымовыми шашками. Очевидцы зафиксировали поврежденные автомобили, у которых были разбиты лобовые и дверные стекла, и опубликовали фотографии в соцсети «ВКонтакте» в группе «Москва: Инструкция по применению».

Поводом для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.

Отметим, что рубрика «ФАН разъясняет» стала ответом нашего издания на идеологическую цензуру, введенную против Федерального агентства новостей в либеральных СМИ. Проект был создан для того, чтобы выявлять бессовестное манипулирование, а во многом и вранье, СМИ, получающих финансирование из-за границы. Получая западную поддержку, так называемые либеральные издания транслируют русофобские настроения в российское медиапространство.

ФАН предприняло попытку наладить дискуссию с прозападными коллегами, тем самым заставив их аргументировать свою позицию. Однако в либеральном лагере сочли такую дискуссию провокационной и заблокировали аккаунты редакции. Именно поэтому было принято решение проводить анализ материалов, которые выпускают либеральные издания, на площадке редакции в рубрике «ФАН разъясняет».