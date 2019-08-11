ВСУ используют перемирие для укрепления позиций у ДФС в Донбассе

Донецк,11 августа. ВСУ нарушают Минские договоренности и укрепляют свои позиции рядом с Донецкой фильтровальной станцией, сообщили представители ДНР в СЦКК.

Украинские силовики используют бессрочный режим прекращения огня и укрепляются рядом с ДФС. Военнослужащие ВСУ возводят фортификационные сооружения на расстоянии 200 метров от станции.

В представительстве ДНР отметили, что это нарушает все договоренности. С одной стороны новое руководство Украины говорит о мире, но ВСУ готовятся к активным действиям в Донбассе.

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) расположена рядом с Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Народная милиция ДНР сбила беспилотник ВСУ, на котором была установлена граната. В Донецке заявили, что к военнослужащим попала инструкция ВСУ, согласно которой украинские снайперы могут стрелят по гражданским лицам.