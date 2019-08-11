Власти Сарова объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Нижний Новгород, 11 августа. Власти Сарова Нижегородской области объявили траур в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики.

В постановлении главы администрации Сарова Алексея Голубева отмечается, что с 11 августа по 12 августа включительно объявляется траур. Рекомендуется приспустить государственные флаги и отменить развлекательные мероприятия.

Похороны состоятся 12 августа. Власти Сарова намерены поддержать семьи ядерщиков, которые остались без кормильцев.

10 августа «Росатом» сообщил, что на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников корпорации, еще трое попали в больницу. Инцидент произошел 8 августа под Северодвинском.

В Минобороны РФ уточнили, что речь идет об инциденте с жидкостной двигательной установкой. Подробностей о разработке нет. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что в регионе не повысился радиационный фон.

Ядерный центр в Сарове решает задачи различного характера, в том числе обеспечения надежности и безопасности ядерного оружия страны.