Житель Калининградской области 30 лет выращивает кедры и бесплатно раздает их для посадки

Иван Санжаров родился в Приморье и с детства был заворожен тайгой, но только в 54 года понял, в чем состоит его истинное призвание. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Подростком я с друзьями часто бегал в тайгу и мог там часами стоять в полном ступоре, любуясь кедрами. Друзьям приходилось приводить меня в себя, когда наступало время возвращаться домой. Но только через много лет я понял, что для меня значат эти деревья, и осознал свою миссию. Тогда и начал высаживать кедровые орешки при каждом удобном случае. Сначала просто у себя на участке, потом на даче у тещи, а потом завел питомник в лесу, на месте пожара», — вспоминает он.

Не все сразу получалось, но знания приходили к Ивану с опытом. С 2009 года, когда он посадил первую тысячу орешков, число выращенных саженцев достигло 80 тысяч. Тогда и родился первый проект под названием «Превратим Сахалин и Курилы в острова кедров».

«За восемь лет жизни на Сахалине наша семья вырастила десятки тысяч деревьев. 24 тысячи из них я раздал бесплатно школам, общественным организациям, бюджетным учреждениям и просто всем желающим посадить кедры. Ими озеленили дворы, детские площадки, парки и скверы. Мы лично высадили пять тысяч кедров в лес. Теперь наши деревья растут в каждом районе Сахалинской области».

К сожалению, на Сахалине Санжаров не нашел поддержки властей, когда обратился к ним с вопросом об официальной организации и расширении питомника. А вот в Калининградской области наоборот, глава администрации Зеленоградского района Сергей Кошевой сразу заинтересовался предложением и выделил участок под кедровую плантацию. И семья Санжаровых переехала в Зеленоградск, чтобы продолжать свое дело.

«Я очень благодарен Сергею Андреевичу за поддержку. Он искренне заинтересован развитием питомника и лично следит за проектом. Нам выделили землю и оказывают всю необходимую помощь. В рамках нашего проекта «Превратим Калининградскую область в кедровый край» запланировано с 2021 года в каждом поселке и городе Калининградской области высадить кедровые рощи. Для этого уже выращено больше 300 000 кедриков», — рассказывает Иван.

Не только Калининградская область и Сахалин будут засажены кедрами благодаря Ивану Санжарову. Сейчас активно ведется работа по созданию филиалов Зеленоградского питомника по всей стране. В рамках проекта «Кедры России» уже открылся филиал в Уфе, и на очереди еще четыре региона.