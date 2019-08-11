Нетаньяху прилетит в Киев для встречи с Зеленским

Тель-Авив, 11 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев 18 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

«18 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении МИД Израиля.

По данным израильского ведомства, Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. Это будет первая поездка Нетаньяху за последние 20 лет. Премьер-министр Израиля посещал Киев в марте 1999 года.

В Киеве пройдут мероприятия поминовения погибших в ходе Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские захватчики использовали Бабий Яр для массовых расстрелов мирных жителей, большую часть из которых составляли евреи.