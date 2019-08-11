Рустам Солнцев объяснил, почему Олег Майами вмешался в конфликт с Фадеевым

Москва, 11 августа. Бывший участник «Дом-2» Рустам Солнцев объяснил громкий скандал продюсера Максима Фадеева и Наргиз, в который вмешался певец Олег Майами.

Певица Наргиз перестала сотрудничать с продюсерским центром Фадеева. Она объяснила, что ей «перекрывают» кислород и не разрешают исполнять прежние хиты.

К этому конфликту подключился и певец Олег Майами, который раскритиковал продюсера. По словам Рустама Солнцева, все в курсе, что у Фадеева сложный характер, но артисту не нужно было грубить.

«Олег назвал его тем словом, которым все последние годы называют Майкла Джексона», – пояснил шоумен, его цитируют «Дни.ру».

Солнцев добавил, что за такие высказывания Фадеев может привлечь Майами к суду. Бывший участник телестройки «Дом-2» считает, что певец имеет личную обиду на продюсера.

Фадеев несколько раз давал Олегу шанс проявить себя, но тот не смог им воспользоваться. Поэтому Майами остается только «хайповать» на скандале вокруг Фадеева.

Солнцев напомнил, что знаком с Майами еще со времен телешоу. И, по его мнению, артист проявлял себя не лучшим образом.

Ранее музыкальный критик Волков заявил, что скандал между Наргиз и Фадеевом может быть пиар-ходом, который пойдет на пользу и самой артистке, и продюсеру.