Сирия, 11 августа. Нападение ИГ1* из-за Евфрата. Боевики надеются на контрнаступление в Идлибе. В Хаме правительственные силы обмениваются ударами с радикалами «Фронта национального освобождения». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают в ответ огневые позиции радикалов «Фатах аль-Мубин» в Хаме, в Дейр-эз-Зоре отразили нападение террористов ИГИЛ1 с восточного берега Евфрата.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет позиции на северо-западе Хамы в ходе продвижения подразделений сирийской армии.

Курды: застрелили в Дейр-эз-Зоре ребенка и ранили еще трех мирных жителей.

«Фатах аль-Мубин»: нанесла удар по огневым позициям САА в Хаме у города Аль-Касабия.

ВС Турции: атаковали поселок Шеварга на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Военные самолеты ВВС Сирии продолжают наносить ответные удары по укреплениям боевиков-исламистов, которые укрываются в районе центра сельскохозяйственных исследований ИКАРДА, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

Корреспонденты курдского новостного агентства ANHA сообщили, что отряды турецкой армии, расположенные в районе Шара, обстреляли днем поселок Шеварга. Десятки снарядов попали в жилые дома. Информация о пострадавших среди местных жителей пока еще уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила новая информация о перестрелке, начатой боевиками «Демократических сил Сирии» в городе Аш-Шаафа днем, в результате которой погиб ребенок и еще три человека были ранены. Как уточняет источник в сети Twitter (@zamanalwsl), боевики, которые охраняли контрольно-пропускной пункт SDF в городе Аш-Шаафа, открыли огонь по водителю мотоцикла, который отказался остановиться для проверки документов. Но в результате обстрела пострадали люди в автомобиле, который был припаркован рядом с КПП.

Согласно данным источника из сети Facebook (@Ilmaniun), вчера позиции САА и союзных сил у поселка Аль-Мезра были атакованы небольшой группой боевиков «Исламского государства»1. Как стало известно сегодня, нападение террористов было отбито, но тем не менее несколько человек из состава проправительственных сил получили ранения. Стоит отметить, что нападение боевиков произошло в восточной части провинции, близкой к территориям за Евфратом, оккупированным курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и поддерживающей их международной коалицией во главе с США. Практически все территории к востоку от реки в настоящее время находятся под их контролем. И именно с территорий курдско-американской оккупации террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье, совершают нападения. Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения о том, что в ходе так называемой антитеррористической операции США и SDF на востоке Дейр-эз-Зора члены ИГ переходили в курдские группировки, зачастую занимая там высокие посты, в обмен на добровольную передачу территорий в ведение международной коалиции. Теперь, пользуясь прикрытием американцев, «бывшие» террористы время от времени предпринимают попытки атак на западный берег Евфрата, полностью занимаемый правительственными силами САР и их союзниками.

Провинция Идлиб

Оперативный штаб радикалов «Фатах аль-Мубин» нанес ракетные удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) на линии фронта у города Аль-Касабия, о чем сообщает новостное агентство Step News Agency. Сирийская армия в ответ ударила по точкам запуска ракетных снарядов.

ВКС РФ совершили боевой вылет на юг провинции, где нанесли точечные авиаудары по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хиш, о чем также сообщает источник. Части сирийской армии обстреливают укрытия радикалов на подступах к городу Ат-Тамания, как передает местный источник в сети Twitter Anas Almaarawi. Данные о потерях радикалов пока уточняются.

Провинция Хама

Новостной портал SANA сообщил, что в ходе перестрелки с радикалами «Тахрир аш-Шам» Сирийской арабской армии (САА) ранее удалось взять под свой контроль поселок Абу-Райди на севере Хамы. Корреспонденты агентства побывали там, сделав снимки освобожденного города, чтобы опровергнуть заявления оппозиционных источников о том, будто бы город под контролем САА лишь частично и что боевики готовят контрнаступление.

Радикалы «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») сообщили, что на линии фронта у поселка Аль-Хамамият была уничтожена противотанковая ракетная установка, как передает информагентство Step News Agency. Сведений о пострадавших в результате атаки военнослужащих не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.