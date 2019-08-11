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«Зенит» снизил запрашиваемую за Краневиттера сумму

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«Зенит» снизил запрашиваемую за Краневиттера сумму

Санкт-Петербург, 11 августа. «Зенит» намерен расстаться с полузащитником петербуржцев Матиасом Краневиттером. По словам источника Федерального агенства новостей, петербургский клуб готов был отпустить аргентинца за 6 млн евро, однако покупателей на  игрока за такую сумму не нашлось.

Сейчас сине-бело-голубые хотят получить с продажи игрока не меньше 4 млн евро. Известно, что за футболистом следят несколько аргентинских клубов. Т также Краневиттер интересен турецкому «Галатасараю», однако в настоящий момент большинство клубов готовы были обсуждать с «Зенитом» аренду с необязательным выкупом по ее окончании.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» летом 2017 года за 8 млн евро. С тех пор он провел 48 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не сумев закрепиться в составе петербуржцев. Контракт футболиста истекает летом 2021 года.

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