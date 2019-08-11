Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу «Ночных волков» в первый день мероприятия

Севастополь, 11 августа. Более 50 тысяч человек стали участниками байк-шоу «Тень Вавилона», которое проводит мотоклуб «Ночные волки» у горы Гасфорта под Севастополем. Об этом говорится в сообщении правительства Севастополя.

В первый день на мероприятии выступили группы «Пилот» и «Кипелов», а одним из гостей шоу стал президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл на байк-шоу во главе колонны за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании руководителя Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«В первый день байк-шоу у горы Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятия мотоклуба «Ночные Волки» продолжаются и в воскресенье», — говорится в сообщении.

По информации организаторов мероприятия, во второй день шоу, в воскресенье, прошел мотопробег, затем на площадке шоу состоится турнир ММА, соревнования по силовому экстриму и показательные выступления по вейкбордингу на озере Гасфорта. Кроме того, в рамках байк-шоу будет установлен рекорд России в парной тяге «Севастопольская тяга». Вечером перед участниками фестиваля выступят экс-вокалист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и группа «Алиса».