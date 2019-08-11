Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 11 августа.

Дипломатическое ведомство Украины выразило протест в связи с поездкой президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым. МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым.

Руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал о появлении в Донбассе украинских снайперов. Снайперам ВСУ разрешили стрелять в мирных жителей, сообщили в ДНР.

Вооруженные бандиты ворвались в ночной клуб в городе Мостарадас на юге Бразилии, стреляя в работников и посетителей. Неизвестные открыли стрельбу в ночном клубе в Бразилии, есть жертвы.

Анестезиологи назвали самые смешные фразы пациентов, произнесенные ими под наркозом. Анестезиологи рассказали о самых смешных фразах пациентов под наркозом.

Обстановка на мировой арене остается напряженной, и угроза столкновения России и США, к примеру, в Черном море, вполне реальна. Американский эксперт спрогнозировал результаты морского столкновения США и России.

В Киеве рассказали, какой вопрос на переговорах с Владимиром Путиным должен быть запретным для Владимира Зеленского. Киевский политолог назвал запретную для Зеленского тему переговоров с Путиным.

Так называемый Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый Алексеем Навальным, уклоняется от компенсации штрафов. Навальный кинул сторонников, ожидавших компенсации за участие в незаконных митингах.

Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан. Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину.

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова победила в конкурсе «Миссис Россия-2019». Мать двоих детей из Геленджика стала «Миссис Россия-2019».

Депутат Рады полагает, что Зеленскому для восстановления экономики необходимо придерживаться нейтралитета между РФ и США. Беглый депутат Рады дал Зеленскому совет по восстановлению экономики Украины.