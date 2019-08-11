Омбудсмен пообещала помочь дворнику из Подмосковья с миллиардными долгами

Москва, 11 августа. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова сообщила, что берет на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, «задолжавшего» два миллиарда рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с жительницы Подмосковья пытаются взыскать огромный долг. Женщина во время устройства на работу подписала какой-то документ и стала учредителем фирмы. Впоследствии на эту фирму оформили крупный кредит.

«Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет», — сказала Семенова, ее цитирует РИА Новости.

Она пообещала взять это дело на личный контроль. Уполномоченная по правам человека добавила, что это не единичный случай. В регионе идет следствие по делу о фирме, которая отмывала деньги.

При этом компания была оформлена на человека, который ни разу не был в городе, где зарегистрирована фирма мошенников.

Ранее сообщалось, что фирма, «учредителем» которой является дворник, взяла кредит в размере 32 млн долларов. Московский суд постановил взыскать задолженность в размере 1,82 миллиарда рублей плюс 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Заработная плата женщины-дворника составляет 30 тысяч рублей.