Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, Киев запросил эвакуацию тел, ООС готовит наступление

Донбасс, 11 августа. Группа минеров ВСУ подорвалась на минах в Луганской области. Силы ООС стягивают к линии соприкосновения спецтехнику для проделывания брешей в укреплениях при наступлении. Киев имитирует подготовку к восстановлению Станичного моста. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики находились под обстрелами Вооруженных сил Украины в минувшие сутки, сообщает донецкое представительство Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). При обстрелах украинцы применяли ручные и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и автоматы. Количество нарушений перемирия составило 9 случаев.

В Луганской Народной Республике зафиксировано три обстрела по двум поселкам, информирует луганский СЦКК. ВС Украины вели огонь преимущественно из стрелкового оружия, также задействовались автоматические и подствольные гранатометы и ручные противотанковые гранатометы.

Также луганчане сообщают о прибытии новой техники и вооружения ВСУ к линии соприкосновения войск. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в городе Рубежное Луганской области было зафиксировано 19 танков Т-72, в районе поселка Золотое — четыре боевых машины пехоты, а в районе поселка Дружба были замечены самоходные гаубицы «Акация» калибром 152 мм.

ВСУ доставили спецтехнику для наступления

Украинские подразделения продолжают наращивать силы на южном направлении обороны ДНР, сообщает представитель Народной милиции республики майор Даниил Безсонов. Офицер добавил, что на данном участке противостояния противник усиленными темпами ведет фортификационное оборудование своих позиций.

Но особое внимание обращает на себя информация о задействовании украинскими частями инженерных машин разграждения УР-77. Эти самоходные реактивные установки разминирования зафиксированы дончанами у линии соприкосновения в нескольких населенных пунктах. Данный тип инженерной техники используется для преодоления инженерных заграждений противника при ведении наступательных действий, что в очередной раз подтверждает информацию о планах Киева по возобновлению активных боевых действий.

Киев имитирует процесс разминирования у моста в Станице Луганской

Разминирование украинской стороной районов трех поселков в Станично-Луганском районе не имеет ничего общего с подготовкой к восстановлению моста через Северский Донец в Станице Луганской, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Такой стала реакция луганчан на заявление губернатора Луганской области Виталия Комарницкого об окончании работ по разминированию в населенных пунктах Красная Таловка, Красный Деркул и Широкий. Комарницкий напрямую связал данные работы с процессом восстановления моста в Станице Луганской.

Указанные поселки, в которых украинские саперы провели работы по разминированию местности, находятся в тылу на удалении от 25 до 50 километров от линии соприкосновения, и никакого отношения к восстановлению Станичного моста не имеют. Филипоненко заявил, что весь процесс украинской стороной проводится для «распила» денег, выделенных Красным Крестом на восстановление моста, и является имитацией работ. Эту версию подтверждает также и информация о том, что украинская сторона запросила продление сроков разминирования.

ЛНР способствует вывозу тел погибших бойцов ВСУ из серой зоны

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на собственных минах во время минирования местности в районе населенного пункта Рассадки Луганской области, сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Двое бойцов погибли, один получил ранения.

Украинская сторона обратилась к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить возможность безопасной эвакуации тел военнослужащих. Луганчане дали согласие и гарантировали представителям 30-ой отдельной механизированной бригады ВСУ безопасность во время эвакуации, проявив сочувствие к родным и близким погибших бойцов.