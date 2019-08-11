Елизавета II разгневана бездарностью британских политиков

Лондон, 11 августа. Королева Великобритании Елизавета II разгневана сложившейся в стране ситуацией из-за Brexit. Монарх разочарована бездарностью нынешнего поколения британских политиков, об этом сообщил источник газеты The Sunday Times во дворце.

«Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной», — заявил обладающий «безупречной репутацией» источник издания.

По словам источника, королева озвучила свое разочарование еще на закрытом мероприятии летом 2016 года после отставки премьер-министра Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия из-за неудачных для него итогов референдума по Brexit. Источник отметил, что с 2016 года это разочарование лишь усилилось.

Согласно традиции британской монархии, королева не участвует в политической жизни страны и не комментирует связанные с политикой вопросы. Елизавета II до сих пор так и не дала оценку намерению Великобритании выйти из состава Евросоюза. При этом источники сообщают, что политические силы Британии намерены обратиться к королеве с просьбой воспользоваться своими полномочиями и решить проблему Brexit. Однако окружение монарха отмечает, что королева намерена до конца сохранять беспристрастность.

Ранее выяснилось, что Елизавета II является обладательницей элитной недвижимости в Москве. Королеве Великобритании принадлежат четыре квартиры, которые расположены в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Дом находится в престижном районе «Золотая Миля».