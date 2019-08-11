Роскомнадзор требует запретить рекламу незаконных акций на YouTube. События дня. ФАН-ТВ

Крики, стрельба и задержание. Главный праздник мусульман Курбан-байрам вблизи норвежской столицы Осло начался вовсе не с молитвы. Накануне в одну из мечетей ворвался молодой человек и открыл стрельбу. К счастью, в это время внутри здания было немноголюдно. Пострадал лишь один человек. Жертв нет. Еще до приезда полиции прихожане сами обезвредили мужчину. После инцидента недалеко от мечети правоохранители обнаружили тело родственницы нападавшего. Причины поступка злоумышленника пока не ясны. Но тот факт, что стрелок в Интернете крайне негативно высказывался о мигрантах, наталкивает полицию на мысль, что это был теракт. Впрочем, манифест с нацистскими лозунгами в сети публиковал и австралиец Брентон Таррант. В марте этого года он открыл стрельбу в двух мечетях Новой Зеландии. Тогда погиб 51 человек. Само нападение мужчина транслировал в социальных сетях. Свою вину он не признал, суд по делу стрелка пройдет 4 мая следующего года. Чистосердечное признание не прозвучало и от норвежского злоумышленника. Полиции предстоит еще выяснить все подробности этого дела.

Военные ДНР сбили беспилотник украинской армии. На аппарате была установлена граната. Об этом сообщили в Народной милиции Донецкой республики. По словам правоохранителей, киевские силовики хотели устроить подрыв в селе Ленинское. Впрочем, о приближении мирной жизни в Донбассе, к сожалению, ничего не говорит. Даже наоборот. В ДНР заявили, что в республике появились украинские снайперы. По словам руководителя пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, людям в форме разрешили стрелять в мирных жителей и военнослужащих. Хотя совсем недавно, три недели назад, в Донбассе объявили режим прекращения огня. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность. Когда в Донбассе настанет мир без каких-либо «но»? Остается надеяться, что новые власти Украины сдержат свое слово и закончат войну.

Наказание YouTube за рекламу

Google не должен использовать YouTube для рекламирования незаконных митингов. Об этом заявили в Роскомнадзоре. И даже больше — потребовали исключить подобный спам. Иначе — могут быть серьезные последствия. В ведомстве уверены, что организаторы несанкционированных акций через видеохостинг подталкивают людей к нарушениям, оформляя рекламу в красивую упаковку. Так это было в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для незаконных акций стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на выборы некоторых так называемых независимых кандидатов. Причина в том, что их уличили в подделке большого количества подписей. 10 августа в Москве прошел уже согласованный митинг, однако, как уверен заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, людьми манипулировали:

«Люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались. Беда в том, что эта информация носила явно подстрекательский характер, и фактически открыто провоцировала людей на нарушение закона. Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций», — заявил Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

В Google пока ответ не дали. Но Роскомнадзор настроен решительно. Подобную рекламу теперь будут расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.