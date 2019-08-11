Военные ДНР сбили беспилотник ВСУ с гранатой над Ленинским

Донецк, 11 августа. Народная милиция ДНР сбила украинский беспилотник с установленной на нем гранатой в районе села Ленинское, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 11 августа, подразделения ПВО уничтожили БПЛА с гранатой ВОГ-17. По данным Народной милиции, украинские силовики пытались нанести удар по Ленинскому.

С начала перемирия силы ДНР сбили шесть ударных беспилотников ВСУ. Глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что в Донбассе появились украинские снайперы.

Он добавил, что располагает инструкцией ВСУ, согласно которой снайперам разрешается стрелять в военнослужащих и мирных жителей. Бессрочное прекращение огня вступило в силу 21 июля. Однако в Донецке считают, что Киев снова планирует военную операцию.

Ранее сообщалось, что глава ЛНР Леонид Пасечник провел прямую линию с жителями подконтрольных Киеву территорий Донбасса.