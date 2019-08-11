Меган Маркл рассказала о дне, который перевернул ее жизнь

Лондон, 11 августа. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о судьбоносном дне, который перевернул ее жизнь. По словам герцогини Сассекской, успешное прослушивание на роль в сериале «Мажоры» навсегда изменило ее быт.

До того, как получить роль в «Мажорах» Маркл обивала пороги студий, которые отказывались брать ее на роли. После первого прослушивания на роль в сериале «Мажоры» Маркл была уверена, что провалила кастинг и ей точно откажут в роли.

По словам Маркл, на первом прослушивании она очень волновалась и напрочь забыла текст. Вернувшись домой, она была уверена, что ей откажут. Будущая жена британского принца «заедала» горе пиццей.

Однако к ее удивлению Маркл позвонили из студии и пригласили еще на одни пробы. При этом агент предупредил, что ей лучше надеть что-то «консервативное». Ринувшись в магазин будущая герцогиня купила дешевое платье за 45 долларов.

«На мне не было юбки-карандаша от Tom Ford или пары туфель от Louboutins, не говоря уже о блузке от Prada — все это в то время было за тридевять земель от Родео-Драйв (улица, где жила Маркл. — Прим. ред.)», — рассказала Маркл.

Супруга принца Гарри добавила, что тогда и понятия не имела, что позднее августовское утро навсегда изменит ее жизнь.

Ранее стало известно, что Маркл выставила на продажу свой стильный особняк в колониальном стиле, который расположен в Лос-Анджелесе. Стоимость особняка составляет 1,8 миллиона долларов. По данным источников, в этом доме Маркл жила со своим экс-супругом Тревором Энгельсом.