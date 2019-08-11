В Госдуме призвали привлечь к ответственности провокаторов из США

Москва, 11 августа. Участник митинг-концерта в Москве Антон Ц. написал в соцсетях, что 10 августа встретился на акции с юристконсультом США. Женщина рассказала, как вести себя с правоохранителями.

Молодой человек заявил, что оказался в автозаке, пока «глазел на толпу протестующих». Вместе с ним была задержана и гражданка США Татьяна Б.

Она показала свой американский паспорт и объясняла задержанным, как «обдурить ментов». Антон добавил, что его вскоре действительно отпустили.

«Этот эпизод ярко доказывает, что акция протеста заранее тщательно планировалась, в том числе за рубежом», — прокомментировал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его цитирует «Экономика сегодня».

Парламентарий добавил, что сначала кандидаты в Мосгордуму своими руками добились отстранения их от выборов. Они предоставили поддельные подписные листы. А затем организовали акции протеста, чтобы нарушать общественный порядок.

Водолацкий считает, что появление американских граждан в Москве спланировано. Это является «беспрецедентным вмешательством» в дела России, подчеркнул он.

Парламентарий напомнил про историю с Марией Бутиной, когда в США «задерживают российских граждан без доказательств». И дипломатам РФ не удается вызволить их из тюрьмы.

Депутат Госдумы уверен, что подобные американскому юрисконсульту провокаторы должны привлекаться к ответственности. Только в этом случае западные спецслужбы перестанут отправять своих сотрудников на «помощь» несистемной оппозиции.

Протестные акции были организованы незарегистрированными кандидатами в МГД. Мосгоризбирком отказал им в регистрации из-за многочисленных нарушений в подписных листах.

Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков предоставили подписные листы с большим количеством брака. К примеру, у Любови Соболь нашли подпольный цех по подделке подписей. Юриста ФБК уличили в использовании подписей мертвых людей.