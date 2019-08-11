Толпа фанатов «Кровостока» скандировала нецензурщину на митинге-концерте в Москве

Москва, 11 августа. Организаторы согласованного митинга в Москве на проспекте Сахарова превратили мероприятие в концерт популярных исполнителей, пригласив выступить наиболее «оппозиционных» артистов, в том числе Face, «Кровосток», Oxxxymiron. Фанаты «Кровостока» распевали в толпе песни, скандируя нецензурщину.

Накануне в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Организаторы решили воспользоваться популярностью исполнителей и завлечь их многомиллионных фанатов на концерт. При этом москвичи восприняли митинг как очередной фестиваль, что обеспечило «оппозиции» аудиторию.

Член Общественной палаты Максим Григорьев, который был наблюдателем на митинге, отметил, что если бы не исполнители, митинг «оппозиции» посетило бы минимальное количество людей.

Григорьев добавил, что насчитанные «Белым счетчиком» 60 тысяч человек на концерте – очень завышенная цифра, столько зрителей на проспекте Сахарова не было.

«Ни о каких 60 тысячах речь не идет. Концерт проходил достаточно спокойно. С двух сторон не было никаких вопросов», — рассказал общественник в комментарии «Политике Сегодня».

Исключение составил призыв главы штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского устроить «прогулку» до администрации президента после концерта. Об этом Золотаревский заявил со сцены, после чего был тут же задержан. Григорьев отметил слаженные и аккуратные действия сотрудников полиции и Росгвардии, которые пресекли нарушения.

Григорьев рассказал, что полицейские призывали толпу, направляющуюся к «Китай-городу» разойтись. Затем агрессоров оттеснили, а провокаторов задержали. Общественник добавил, что большинство из задержанных не имели никакого отношения к выборам в Мосгордуму, так как были приезжими из других регионов России.

Кроме того, Григорьев рассказал о толпе матерящихся фанатов «Кровостока» на концерте в Москве. Общественник обратил внимание на специфическое творчество группы, которая многими признается экстремистской.

«У нее такое творчество специфическое. Употребление наркотиков, убийства. Песни у них, как правило, нецензурного содержания. Исполнители пропускали эти слова, толпа подпевала», — рассказал Григорьев.

Общественник подытожил, что большинство участников мероприятия на проспекте Сахарова пришли посмотреть на популярных исполнителей и блогеров, а не поддержать кандидатов, уличенных в подделке подписей. К примеру, у одной из организаторов митинга, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь выявили огромное количество липовых автографов – 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души».

Похожее мнение выразил и депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий отметил, что на мероприятии было много молодежи, которая открыто говорила о том, что они пришли просто послушать любимых исполнителей. Москвичи восприняли митинг как очередной летний фестиваль, на концерт собрались люди совершенно разных политических взглядов или же далекие от политики граждане, считает Федоров.