Федоров назвал митинг «оппозиции» музыкальным фестивалем для аполитичных москвичей

Москва, 11 августа. Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве превратили мероприятие в развлекательный концерт с популярными исполнителями и блогерами. Москвичи восприняли митинг как очередной летний фестиваль, на концерт собрались люди совершенно разных политических взглядов или же далекие от политики граждане, отметил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«На мероприятии было много молодежи, которая открыто говорила о том, что они пришли просто послушать любимых исполнителей», — напомнил депутат в комментарии «Ньюинформу».

Федоров подчеркнул, что изначально митинг заявлялся как политический, поэтому его посетили люди с совершенно противоположенными взглядами, нежели организаторы, или вовсе аполитичные люди.

«В итоге – получилась большая сборная солянка, некий политический перфмоманс в Москве», — добавил Федоров.

Москвичи восприняли митинг как очередной концерт популярных исполнителей, мероприятие стало очередным летним фестивалем, а не протестом.

«Мероприятие получилось не протестным. Может быть, была часть протестной, однако для остальных это просто летняя веселая история для тех, кто не смог уехать из Москвы в отпуск», — подытожил политик.

Накануне в Москве прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Так, у одной из организаторов митинга, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь выявили огромное количество липовых автографов – 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души».

Организаторы митинга пригласили на мероприятие Face, «Кровосток», Oxxxymiron и других популярных личностей, в итоге митинг превратился в очередной концерт. Недовольные мирным митингом организаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.