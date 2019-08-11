Цеков заявил, что протесты Киева против поездки Путина в Крым вызывают смех

Симферополь, 11 августа. Протест Украины в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым является свидетельством бессилия Киева, считает сенатор Сергей Цеков.

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Владимира Путина в Севастополь. Глава государства 10 августа посетил байк-шоу.

По мнению члена Совфеда Цекова, заявления со стороны Украины стали привычным штампом. Они вызывают смех у мирового сообщества.

«Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения», — сказал сенатор, его цитирует РИА Новости.

Российский парламентарий уверен, что Киев должен признать Крым частью РФ и «двигаться дальше» в решении многих вопросов.

Ранее сообщалось, что Путин на мотоцикле «Урал» с флагом России в компании главы Крыма Сергея Аксенова приехал посмотреть постановку об истории Севастополя.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам народного референдума. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Владимир Путин сказал, что вопрос о статусе Крыма закрыт.