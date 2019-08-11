Роскомнадзор потребовал от Google пресечь рекламу незаконных акций на YouTube

Москва, 11 августа. Роскомнадзор направил в американскую корпорацию Google письмо с требованием прекратить использование платформы YouTube для рекламы незаконных акций, об этом говорится в сообщении ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube», — сообщили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, некоторые структуры покупают у YouTube рекламные инструменты, например push-уведомления, для распространения информации о незаконных акциях. Эти мероприятия направлены на срыв выборов федерального и регионального значения, отметили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующие уведомления получают даже те, кто не подписан на каналы этих структур. В случае отказа Google пресечь нарушения ведомство будет расценивать это как вмешательство во внутренние дела государства, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее сообщил, что зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова манипулировали россиянами с помощью видеохостинга YouTube. В YouTube распространялась информация, которая провоцировала людей на нарушение закона, а именно «направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов». Такие действия расцениваются как подстрекательство и склонение к преступлениям. Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета уже выявила ряд фактов, указывающих на признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России, в том числе при организации незаконных митингов.

Накануне в Москве прошел согласованный митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Поводом для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души».

Недовольные слишком мирной акцией провокаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.