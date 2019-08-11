Центральная часть Москвы после устроенных активистами беспорядков столкнулась с чередой погромов. Концерт рэперов на проспекте Сахарова для активистов-дебоширов стал основанием громить машины и взрывать дымовые шашки на тротуарах и проезжих частях.

Вот такие последствия оставили после себя особо активные «гуляющие» после концерта-митинга на Сахарова. Прослушав Face, «Кровосток», Oxxxymiron, группу «Айспик» и многих популярных блогеров, разгоряченная от призывов и речей толпа стала постепенно расходиться. Восприняв массовое шествие людей в качестве вызова, отдельные дебоширы решили устроить беспорядки, использовав для этого взятые с собой дымовые шашки и куски асфальта. И если на санкционированном митинге охрану порядка обеспечивал ОМОН и Росгвардия, на пути к метро хулиганы решили реализовать все, что было при них на концерте, но стало бы основанием для задержания в случае использования.

«Гуляющие» вооружились камнями и дымовыми шашками

Отойдя на несколько сотен метров от места проведения концерта, хулиганы начали кидать в машины камни, разбивать окна, выбрасывать зажженные дымовые шашки на проезжую часть. На видеозаписи, появившейся на You-Tube видно, как недовольный пассажир внедорожника, который оказался задымлен в результате выброшенной на проезжую часть шашки, выходит из машины, чтобы не задохнуться гарью. Стоит отметить, что под удар «мирно гуляющих» со спрятанными «дымовухами» попадали и сотрудники правоохранительных органов. Одна из шашек была брошена в автобус ОМОНа.

Кроме того, на другой видеозаписи видно, как человек в черной куртке с капюшоном, наносит удар камнем по лобовому стеклу автомобиля, припаркованного возле тротуара. Оператор, как и большинство проходивших мимо людей, возмутились таким поведением хулигана. Стоит отметить, что в этот вечер многим автовладельцам не посчастливилось оставить свой автомобиль возле проспекта Сахарова. Фотографии и видео опубликованы в соцсети «ВКонтакте» в группе «Москва: Инструкция по применению».

Последствия могли быть хуже

Последствия погромов в центре Москвы могли бы быть куда серьезнее, если бы на акцию оппозиции, хитроумно прикрытую концертом популярных музыкантов и блогеров, пришло больше людей. Учитывая предполагаемое организаторами количество митингующих в размере 100 тысяч человек, на концерт-митинг явились всего 20 тысяч человек, из которых львиная доля интересовалась лишь бесплатным концертом, после которого сразу же разошлась по домам. Лишь 2-3 тысячи и составили так называемый «протестный потенциал», о котором твердили организаторы. В него помимо дебоширов и хулиганов также попали различные фрики, бомжи, а также привезенная с регионов массовка. Москвичей на этой акции оппозиции было не более трети.

Очевидно, что дебоширов необходимо задерживать, с чем эффективно справлялись полицейские, однако если бы таких хулиганов было в несколько раз больше, к чему раз за разом стремится оппозиция, последствиями погромов возле проспекта Сахарова стали бы не только десятки машин и затравленные дымовыми шашками граждане.