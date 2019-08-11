Медведчук назвал способ «оживить» экономику Украины

Киев, 11 августа. Власти Украины должны пересмотреть условия создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, считает глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Украинский политик прокомментировал, каким образом власти должны налаживать экономику страны и пополнить бюджет.

«Мы должны пересмотреть условия зоны свободной торговли с ЕС, чтобы оживить нашу экономику», — написал Медведчук в Twitter.

Напомним, что в 2014 году власти Украины подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году для Украины открылся европейский рынок.

Кроме сотрудничества ЗСТ соглашение подразумевает партнерство в сферах обороны, борьбы с терроризмом, пограничного контроля.

Ранее Медведчук рассказал о единственном пути Киева для решения газового вопроса с Россией. По его мнению, украинские власти должны начать переговоры.

В «Нафтогазе» сомневаются, что после реализации проекта «Северный поток — 2» Россия оставит транзит газа через украинскую территорию.