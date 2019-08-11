Экс-сотрудник «ФБК» рассказал, что «оппозиция» жаждет крови и задержаний

Москва, 11 августа. «Оппозиция» собрала людей на согласованный митинг в центре Москвы ради дальнейших беспорядков, а главным куратором событий после акции на проспекте Сахарова был покинувший Россию соратник блогера Алексея Навального Леонид Волков, заявил экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов.

Он напомнил, что Волков сейчас находится за пределами России, но именно этот «труженик» фонда Навального является главным организатором всех этих «революционных» процессов. Серуканов не исключил, что в самой структуре ФБК произошел раскол: кандидаты, которые не входили в ближайший пул, выступают за мирный, спокойный правовой сценарий. Но близкие к Навальному лица, которые формируют его аппарат и подчиняются Волкову — они продолжают выступать за какой-то силовой революционный сценарий.

В этот «ближайший пул», по мнению Серуканова, входят уже знакомая по череде скандалов Любовь Соболь, Илья Яшин, ну и, конечно, сами Волков с Навальным. «Этим людям спокойный мирный протест на концерте не нужен, также как и большое число сторонников», — подчеркнул он.

Экс-сотрудник ФБК добавил, что им не нужны даже новые сторонники, цели у них совсем другие.

«Они жаждут задержаний, крови и подлого по отношению даже к собственным сподвижникам резонанса», — подчеркнул Серуканов

Именно поэтому, по его мнению, навальнисты решили сыграть в хитрую игру: они собрали большое количество людей, которые ранее не принимали участия в протестах и боялись несогласованных акций на Сахарова, а потом спровоцировали толпу и повели ее на бульвары, подставив «под дубинки» тех людей, которые ранее не хотели этого делать.

Он указал на то, что масла в огонь подливал «заштатный клерк» Борис Золотаревский.

«То есть, люди пошли. Их снова начали силовики весьма мягко прессовать, и все внимание переключилось с тихого мирного концерта на эти вечерние задержания. Пресса просто взорвалась», — пояснил Серуканов.

Экс-юрист ФБК также обратил внимание, что все прозападные СМИ пишут именно про события после митинга.

«Этого Волков и добивался, его главной задачей было так или иначе попытаться спровоцировать беспорядки и новые задержания и, тем самым, поддержать этот «революционный пыл», — пояснил юрист.

Серуканов убежден, что координаторы «оппозиционных» митингов в Москве готовят настоящую бучу на вторую неделю сентября.

«Именно поэтому они превращают каждое мирное мероприятие в бедлам — пытаются поддерживать «неминуемый образ кровавого воскресенья», — заключил он в комментарии Nation News.

Напомним, по данным столичного главка МВД, в согласованном митинге-концерте на проспекте Сахарова приняли участие от 15 до 20 тысяч человек. При этом только треть из них — москвичи, все остальные оказались приезжими из регионов, а некоторые даже из-за рубежа. На проспекте появились и сторонники ЛГБТ, и цыгане, и люди с флагами Грузии и Украины. Были замечены и сильно выпившие персонажи, откровенные фрики и бомжи.

Большинство пришедших не скрывали, что появились здесь ради бесплатного выступления рэперов. После обещанных зрелищ люди стали расходиться. Под занавес осталось около трех тысяч человек, они послушались призывов протеже Навального Любови Соболь «прогуляться» по городу. В итоге эти прогулки обернулись погромами, а причастных к ним 136 человек, были задержаны.

Задержали и саму Соболь за призывы к незаконным акциям. Ее ждет суд. К слову, ранее ее уже оштрафовали за аналогичное правонарушение.

Отметим, что помимо того, что Соболь подставляет людей, подбивая их к нарушению законодательства, она отметилась тем, что подделывала подписи москвичей в документах для МГИК. В документах, которые она предоставила в избирком, были найдены и подписи мертвецов, и автографы людей с недействительными паспортными данными. Именно массовые фальсификации стали причиной ее недопуска к выборам.