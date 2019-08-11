Клинцевич назвал протест Киева из-за поездки Путина в Крым навязанной США клоунадой

Москва, 11 августа. Протест Киева из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым является клоунадой, навязанной американской информационной повесткой, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

МИД Украины выразил протест из-за «несогласованного с украинской стороной» посещения Путиным Крыма. В Киеве уверены, что Россия якобы должна согласовывать поездку лидера РФ в российский регион.

«Эта клоунада и дальше будет продолжаться. Такой тренд поведения и формирование информационного контента навязан соответствующими американскими службами. Они эту тему четко продолжают», — заявил Клинцевич в комментарии телеканалу «360».

Сенатор отметил, что ни в США, ни в Европе, ни на Украине никто не хочет анализировать события, связанные с референдумом по вопросу возвращения Крыма в состав России. Клинцевич напомнил, что решение о воссоединении Крыма с Россией принимали жители полуострова. Сенатор подчеркнул, что решение было единственным абсолютно безукоризненным с точки зрения международного права.

Клинцевич добавил, что все прекрасно понимают, что Крым навсегда стал российским, поэтому Киеву ничего не остается, кроме как завладеть информационной повесткой.

«Обращать внимание на клоунаду, которую продолжает в течение пяти последних лет украинская марионеточная власть, мне кажется, не стоит», — подытожил сенатор.

Путин посетил Крым в субботу, глава государства приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байкерское шоу в Севастополе. Путин проехал во главе колонны за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании руководителя Крыма Сергея Аксенова и временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пишет «Газета.ру».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума. Более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Российский лидер подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.