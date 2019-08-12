Россиянин занял второе место на Кубке мира по клифф-дайвингу в Крыму

В Крыму состоялся Кубок мира по клифф-дайвингу. Соревнования проводились на скале Дива (высота 51 метр) в поселке Симеиз. Участники совершали прыжки с трамплина, оборудованного на высоте 27 метров.

К месту прыжков участники добирались по подвесному мосту, используя альпинистскую страховку. Призовой фонд соревнований составил 40 тысяч долларов. Победителем стал британец Гэри Хант, он уже третий год подряд выигрывает соревнования. Второе место занял представитель России Никита Федотов, третье — Михал Навратил из Чехии.

«Люблю сюда возвращаться, нас встречают очень радушно. Это мои любимые соревнования. Это было довольно сложно, потому что ты начинаешь нырять, когда светит солнце, потом погружаешься на дно, и нужно приземлиться правильно», — сообщил Гэри Хант.

За победу боролись еще 11 спортсменов: Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Артем Сильченко (Россия), Блейк Олдридж (Великобритания), Вячеслав Колесников (Украина), Джуселино Джуниор (Бразилия), Дэвид Колтури (США), Игорь Семашко (Россия), Мигель Гарсия (Колумбия), Серхио Гузман (Мексика), Энди Джонс (США).

«Мне очень понравилось здесь, потому что для нас это место — как рай. Я очень люблю свою работу, я очень люблю клифф-дайвинг, и, соответственно, мне все очень понравилось. Это было немного сложно, потому что необходимо было взбираться наверх, потом спускаться вниз, но я все равно доволен. Хотел бы приезжать сюда каждый год, потому что нам действительно очень понравилось», — сказал в свою очередь Серхио Гузман.

Напомним, клифф-дайвинг — экстремальный вид водного спорта, представляющий собой прыжки с отвесных скал в естественные водоемы.